Agostini deja el mensaje definitivo sobre la pelea Márquez-Acosta: "Echará fuego..."

El quince veces campeón del mundo ha analizado a Marc y a Pedro dejando una llamativa reflexión sobre una lucha que podría darse la temporada que viene en Ducati. Dos pilotos con los que el espectáculo está garantizado.

Marc Márquez ha tenido un inicio de temporada algo difícil. El de Cervera solo ha podido ganar una carrera al 'sprint' mientras que Aprilia, con Marco Bezzecchi y Jorge Martín, certifica el dominio en MotoGP tras tres grandes premios.

Más allá del mediocre rendimiento que está dando la Ducati, Marc no está del todo recuperado a nivel físico. El nueve veces campeón del mundo sigue sin estar al 100% en su hombro derecho. No hay que olvidar que fue operado a finales de 2025 tras aquella dura caída en Indonesia.

Entre las Aprilia y algunas Ducati se ha colado Pedro Acosta. El murciano ha dejado un buen nivel sobre el asfalto aunque la KTM le impone ciertas limitaciones. Acosta es uno de los grandes protagonistas a la hora de analizar el mercado de pilotos de 2027.

Los rumores apuntan a que el 'Tiburón de Mazarrón' compartirá box con Márquez la temporada que viene. Una leyenda del motociclismo como Giacomo Agostini no ha querido perderse la oportunidad de opinar sobre una posible dupla que sería espectacular, especialmente, en una supuesta lucha por el título.

"Son dos caníbales, dos que son fuertes, agresivos, dos españoles. Naturalmente, en nuestro trabajo, tu primer rival es tu compañero de equipo, pero Marc lo dará todo, dará el cien por cien. Veremos una buena lucha, España echará fuego", asegura Agostini en declaraciones recogidas por 'Motosan'.