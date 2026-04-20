¿Es compatible salir de fiesta y ser futbolista profesional? Atención a la respuesta de Yeray Álvarez

El futbolista del Athletic Club de Bilbao tiene claro que "la fiesta no es compatible con el fútbol". Así lo dice en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol.

¿Es compatible salir de fiesta y ser futbolista profesional? Yeray Álvarez ha respondido de manera contundente en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol.

"No es compatible, tienes que tener la cabeza muy bien amueblada para eso", cuenta el jugador del Athletic Club de Bilbao.

Tiene muy claro que el futbolista debe cuidarse al máximo y eso incluye el no salir de fiesta: "El futbolista es futbolista toda la semana entera. Ser fiestero no es compatible con el fútbol, no".

"Hay tiempo. Vas a tener días libres o parones en los que puedes hacer lo que quieras. Pero mientras juegues al fútbol, la fiesta no es compatible", explica el central del equipo de Bilbao.

