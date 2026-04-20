Márquez recuerda el día que pasó "más nervios" en Ducati: "Los ingenieros me dijeron que era tonto"

El piloto de Ducati recuerda cómo fue su primer día probando la Ducati, cuando asumió que ya volvía a tener toda la presión sobre sus hombros.

Marc Márquez arriesgó, y mucho, al cambiar Honda por la satélite de Gresini. Y la presión le volvió a los hombros cuando se subió a la Ducati. Ha reconocido el piloto de Cervera que en su primer día vivió muchísimos nervios. Unos nervios que no recordaba desde hace muchos años en MotoGP.

En palabras que recoge 'DAZN', Marc recuerda el día que ha pasado más nervios sobre la moto roja.

"El día que pasé más nervios fue cuando probé la Ducati en Valencia, era más por presión. La gente ya sabe quién es Marc Márquez. Más que nervios era esa presión por saber si iba a ir rápido con esa moto o no", dice el actual campeón del mundo de la categoría reina.

Le llegó a preguntar a su nuevo equipo si sería capaz de llevar esa moto... y directamente se rieron: "Preguntaba si iba a saber pilotar una Ducati y los ingenieros me decían que si era tonto".

Por supuesto sí supo cómo pilotar esa moto. Se proclamó campeón del mundo la temporada pasada, arrasando a todos sus rivales.

Este año la historia ha comenzado de manera diferente. Está sufriendo físicamente y, además, su Ducati ya no es la moto más rápida de la parrilla. La Aprilia, con Marco Bezzecchi y Jorge Martín en plena forma, es la máquina más veloz de la parrilla de MotoGP. Y por eso los favoritos al título.