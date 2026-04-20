La felicidad e ilusión de los primeros que solicitan su regularización de forma presencial: "Por fin voy a poder trabajar como programador"

¿Por qué es importante? Tras años trabajando en negro, son muchos los que ahora sueñan con una nueva oportunidad en nuestro país. "Para mí esta regulación es la vida, es oxígeno, es agua en un desierto", manifiesta, un joven.

Las primeras personas que han solicitado su regularización en España experimentan felicidad y alivio tras superar el desafío de obtener una cita. Una mujer destaca la importancia de la paciencia y la constancia ante la falta de citas disponibles. Tras años de trabajo informal, ahora tienen la oportunidad de comenzar de nuevo. Una mujer ha trabajado cuidando personas mayores y limpiando casas, mientras un hombre ha trabajado en limpieza y mudanzas, pero ahora podrá terminar sus estudios universitarios y trabajar como programador. Aunque algunos enfrentan largas esperas por documentación, casos de estafa parecen ser aislados.

Las primeras personas que este lunes han solicitado de forma presencial su regularización en nuestro país sienten una gran felicidad y alivio, ya que les ha costado recabar todo y lograr la cita. "Hay que tener paciencia. A veces salta que no hay citas, pero hay que ser constante", señala una mujer.

Tras años trabajando en negro, ahora podrían volver a empezar. "Yo he estado cuidando de personas mayores y limpiando casas", expresa una mujer, mientras que un hombre cuenta que hasta ahora ha trabajando "mayormente en limpieza y moviendo trasteros", pero que ahora por fin va a poder terminar sus "estudios universitarios" y va "a poder trabajar en una oficina como programador".

Por el momento, han recibido "el número de expediente, el NIE provisional y un correo", tal y como indica un hombre.

Mientras, han vuelto a repetirse largas colas para los que todavía no tienen toda la documentación. Tras más de 12 horas de espera, la mayor parte de estas aglomeraciones son por el informe de vulnerabilidad. Samuel, quien lleva desde los cinco años en nuestro país, ha acudido a por él. "Para mí esta regulación es la vida, es oxígeno, es agua en un desierto", manifiesta el joven.

Sin embargo, entre tanta gente luchando por conseguir regular su situación, algunos tratan de aprovecharse: "Me llegó un electrónico diciendo que teníamos que dar un aporte de 50 euros por adelantado para asegurarte la cita. Se notaba que era una estafa", cuenta una mujer. Afortunadamente, parecen incidentes aislados.

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