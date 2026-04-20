'The Race' alucina con la conducción de Alonso en sus peores coches: "Aunque la rueda no quiera girar..."

Fernando Alonso explica el motivo de su viaje a Japón pese a ser padre: "Ojalá acabar la carrera"

El medio especializado de la Fórmula 1 analiza cómo Fernando es capaz de 'domar' cualquier coche por muy inestable que sea.

Durante casi toda su carrera, Fernando Alonso se ha tenido que 'pelear' con sus coches de la Fórmula 1. En muchas ocasiones no eran los más rápidos, pero él conseguía resultados increíbles. Por eso en 'The Race', el medio especializado de la competición, alucinan con su conducción.

Hablan de cómo hace girar a coches que simplemente no pueden: "Viéndolo desde pista, en un sitio como las 'eses' de Austin, tiene una coordinación increíble entre el volante y el acelerador. Lo ves en Mónaco, en Tabac… el coche no quería girar y él usaba los frenos de forma extrema".

Si las ruedas no giran, ahí está Fernando para conseguirlo: "Puede ser bastante brutal con el coche, pero solo cuando hace falta. Consigue meter el morro en un coche que no quería girar, no quiere perder nada de velocidad, lo tira dentro y luego lo 'baila' a través de la curva".

Lo que define a Alonso es conseguir casi lo imposible: "Es vuelta tras vuelta, y es mejor en esa improvisación que nadie que haya visto. Siempre encuentra la forma, eso es lo que define a Alonso".

"Está tan acostumbrado a conducir así que está increíblemente afinado a esas pequeñas señales. Con aquellos Renault con subviraje, se apoyaba en ese subviraje de forma exagerada. Giraba el volante de golpe para obtener esa información cuanto antes. Fisichella estaba alucinado, decía: 'este coche no tiene tren delantero'", dicen en el citado medio.

Habla de un "tacto" que casi nadie tiene en la parrilla de la F1: "Todo se basa en el tacto que tiene, especialmente con el tren delantero y el volante. Eso es clave para él. Él mismo dice que si no tiene ese 'feeling', está muerto. Es un estilo reactivo, pero interpreta esa información tan rápido que se vuelve proactivo".

Este Aston Martin es un claro ejemplo de los coches que son muy difíciles de domar. Ni el motor ni el chasis son competitivos. Y Fernando está haciendo milagros para terminar cada vuelta. En el Gran Premio de Japón logró por primera vez terminar una carrera en el presente curso.