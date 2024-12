El nuevo piloto de Red Bull se declara fan incondicional de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton es el ídolo generacional de muchos de los pilotos que llegan ahora a la Fórmula 1. Entre ellos el nuevo fichaje de Red Bull, Liam Lawson. Ha confesado el recién estrenado compañero de Max Verstappen que siempre disfrutó de pequeño viendo al británico, que ahora en 2025 se mudará al equipo Ferrari.

Lo ha reconocido el de Nueva Zelanda en un podcast: "Cuando era un niño que estaba creciendo, me gustaba ver a Lewis Hamilton. Era mi héroe. Leí su libro y solía verle correr en Fórmula 1 desde 2010 y más adelante".

Pero no fue el único: "Una vez que me hice más mayor y entendía más de las carreras, en especial la Fórmula 1 y las categorías de promoción, empecé a ver a pilotos neozelandeses mucho más. Creo que Richie Stanaway era alguien a lo que me quería parecer".

"Le vi correr en vivo y me impresionó su forma de pilotar. Era mi piloto favorito en esos tiempos y de hecho, uno de mis entrenadores trabajó también con él", dice para cerrar.

Lawson será una de las grandes novedades de la parrilla del año que viene. No pilotará un coche cualquiera. Llevará el coche ganador. Y es que a pesar de no ser la máquina más veloz, Max ha conseguido superar tanto a los McLaren como a los Ferrari.

No lo tendrá fácil. El salto de Racing Bulls a Red Bull es enorme. Y Helmut Marko y Christian Horner le exigirán resultados desde el comienzo. Su asiento está en juego.