Fernando Alonso se ha vuelto a mojar en el tema del coronavirus. El asturiano, que dejó muy patente su opinión al comienzo de la crisis, había permanecido más bien al margen desde que Vicente del Bosque le lanzó un dardo. Ahora, a través de las redes sociales, vuelve a decir que se pudo haber hecho todo de otra manera.

"Ahora ya es un hecho que se podían haber tomado otras medidas. No es solo una opinión mía. Eso sí, hay otros que lo están haciendo peor, como Inglaterra o Estados Unidos, que ya supera a China en contagios", afirma.

Eso sí, deja claro que lo que dice o deja de decir está alejado de todo tipo de ideología política: "Soy ignorante en eso, gracias a Dios. No me parecen ni bien ni mal las medidas que se tomaron. No soy ni de unos ni de otros, no tengo ideologías. Nulas".

Alonso recordó además a la gente de Italia, tras todo el tiempo que pasó en Ferrari: "Es un orgullo la unión que tiene el país. Estáis en una semana más que nosotros, que esto pase pronto. Tengo muchos grupos de chat de amigos de allí".

"Un día menos para la normalidad necesitada. Ojalá hubiera menos dramas, y mucho ánimo. Un gran aplauso para los que están al pie del cañón, no solo a las 20:00 de cada día sino las 24 horas", dice Fernando como consejo.

Y cita a todos para el futuro: "Indianápolis, Dakar... es complicado ahora. Pero si os entretiene, se puede hablar de todo. Ahora mismo estoy en 'stand by', y correr es la prioridad 1.000. Ya tomaré la decisión después del verano".

