Fernando Alonso es algo más que un deportista. Algo más que un piloto. Algo más que un bicampeón del mundo de Fórmula 1. El asturiano es de esos capaces de generar y liderar opinión, y también es, al igual que otros como Rafa Nadal, un ejemplo. Por elllo, ha querido compartir con todos un mensaje en relación al coronavirus.

"Ante la situación excepcional que tenemos por el coronavirus os recomiendo ser prudentes y respetar los límites. Hagamos caso a las autoridades, y regalémonos lo más importante que tenemos que es la salud. Así que quédate en casa. Yo me quedo en casa", expresó.

Para evitar contagios por #coronavirus, Fernando Alonso se queda en casa#YoMeQuedoEnCasa para #FrenarLaCurva Juntos, vamos a conseguirlo‼️ pic.twitter.com/lpNT6VHkCT — Gobierno de Asturias (@GobAsturias) March 13, 2020

El mensaje ha sido compartido en redes por el gobierno de Asturias, de donde procede el asturiano.

Realmente está cumpliendo con lo que dice en el vídeo, pues en la jornada del viernes, antes incluso de que se decretase el estado de alarma, Fernando Alonso compartió una imagen en Instagram en la que se le podía ver pintando.

"Hay que estar unidos, con calma"

Lo cierto es que el asturiano estaba más contento tras las medidas tomadas por el gobierno central para controlar la situación del coronavirus. "Hay que ser conscientes de la situación. Hoy se han tomado medidas importantes. Hay que estar unidos, con calma y seguir los consejos de los expertos", dijo.

"Será una labor de todos ganarle la batalla al virus, no solo de los médicos. Los que no formamos grupos de riesgo nuestro granito de arena es la prevención y no contagiar a nadie. Así será #yomequedoencasa", señaló el bicampeón de la Fórmula.

Crítico con la situación

Contrasta dicho mensaje con el lanzado hace un par de días, cuando Alonso criticó duramente lo que se estaba haciendo en relación al virus: "No se pillan los dedos ni queriendo..."