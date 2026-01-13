Ahora

Fernando Alonso, campeón de Fórmula 1 en 2026: atención a la apuesta de un expiloto

Heinz-Harald Frentzen, expiloto de Fórmula 1 entre 1994 y 2003, considera que AdrianNewey puede tener la llave de la tercera corona del asturiano.

Damon Hill, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1996, ha realizado una encuesta a través de una publicación de Instagram sobre qué piloto se coronará en 2026.

Siendo Max Verstappen y George Russell los más comentados, Heinz-Harald Frentzen ha apuntado el nombre de "Fernando Alonso".

El expiloto de F1 entre 1994 y 2003, cuando le han preguntado si tenía algún tipo de información, se ha limitado a decir "A.N." (Adrian Newey).

Frentzen fue compañero del propio Hill en Jordan en 1999, equipo que ahora es Aston Martin, y de ahí la posibilidad que sepa algo más que el resto.

"El impulso del motor eléctrico se completa en 11,5 segundos con la capacidad actual de la batería. El reto será recargar la batería de nuevo este año. ¿Cómo? Quien tenga el coche más eficiente e inteligente tendrá el mayor impulso", ha añadido en otro comentario.

