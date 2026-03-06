Amenaza y sanción de la UEFA al Madrid por lo sucedido ante el Benfica

El máximo organismo del fútbol europeo ha multado al club blanco debido a episodios de racismo acontecidos en el último encuentro de Champions frente al Benfica.

La UEFA ha decidido sancionar al Real Madrid por los episodios sucedidos durante el partido de vuelta de dieciseisavos de final de la Champions League. El organismo europeo condena al club blanco por "comportamiento racista".

"Se multa al Real Madrid C.F. con 15.000 € y se ordena el cierre parcial del estadio del Real Madrid C.F. (es decir, 500 localidades adyacentes de la tribuna sur inferior) durante el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA en el que el Real Madrid C.F. juegue como anfitrión, por el comportamiento racista y/o discriminatorio de su afición", asegura el comunicado.

Cabe destacar que el cierre del Bernabéu solo ocurrirá si se produce un episodio parecido en el próximo año: "Dicho cierre del estadio queda suspendido durante un periodo de prueba de un (1) año, a partir de la fecha de la presente decisión".

De momento, el comunicado de la UEFA sirve como aviso aunque acarrea una multa económica a la que el Madrid sí debe hacer frente ahora.

El club blanco condenó los hechos de manera inmediata tras el encuentro a través de un comunicado: "El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad".