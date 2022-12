Patrick Tambay, expiloto de Fórmula 1 de escuderías como Ferrari, McLaren o Renault, ha perdido la vida con 73 años de edad después de luchar contra el Parkinson, además de tener diabetes. Se trata de uno de los 113 pilotos que ha ganado, como mínimo, una carrera de Fórmula 1.

De hecho, ganó dos, ambas con Ferrari, una en el año 1982 y otra en 1983. Su actuación fue clave para que la escudería italiana ganara el campeonato de constructores.

"Todos en Ferrari estamos muy tristes por las noticias del fallecimiento de Patrick Tambay. Ha sido una de las estrellas de la década de 1980, con dos victorias para la 'Scuderia', las cuales fueron muy importantes en los dos Campeonatos de Constructores ganados en 1982 y también en 1983", ha dicho el equipo italiano en su cuenta oficial de Twitter.

El francés llegó al equipo en mitad de la temporada 1982, sustituyendo al fallecido Gilles Villenueve. Solo dos carreras después de su debut, logró subirse al podio en Silverstone. Ese mismo año, lograría un podio más y su primer triunfo en Alemania.

El año 1983 fue en el que pudo disfrutar de una temporada completa. Ganó en Imola y logó otros cuatro podios en Bélgica, Países Bajos, Canadá y Silverstone. A partir de ahí, dejaría la escudería italiana para fichar por Renault.

Con el equipo francés lograría los tres últimos podios de su carrera deportiva, entre los años 1984 y 1985. Pero no sería ahí donde acabaría su carrera, ya que en 1986 fichó por Haas, donde solo lograría dos puntos en toda la temporada.

"Me entristecen las noticias de la muerte de Patrick Tambay. Fue un gran talento y un embajador de la Fórmula 1 durante toda su vida. Todos le echaremos de menos y nuestros pensamientos y plegarias están con su familia y sus amigos en este momento triste", han sido las palabras de Stefano Domenicali, jefe de la Fórmula 1.

We are all truly saddened by the news of the passing of Patrick Tambay. He was one of the true stars of the 80s winning two races with the Scuderia and contributing to winning the Manufacturers’ titles in 1982 and 1983. #RIPPatrick pic.twitter.com/hn6Yeq1kEe