Lewis Hamilton, piloto de Mercedes, ha reconocido en 'Sky Sports' que ha tenido algún que otro momento en que pensó en dejar la Fórmula 1. El inglés, que ya se cuestionó el motivo por el que no fichó nunca por Ferrari, dice que gustaría hacer "cosas normales".

"Hay otras cosas que quiero hacer, cosas normales... Pero pienso que soy muy afortunado por poder hacer este trabajo", relata Lewis.

Hamilton, por ello, piensa en que ya tendrá tiempo de hacerlo: "Esto es una pequeña parte de tu vida. Luego, como piloto retirado, hay muchísimo tiempo por delante".

Pero sí que reconoce que en este tiempo ha pensado en dejarlo. En un pasado, por otra parte, muy cercano.

"He tenido muchos momentos, en estos últimos cuatro o cinco años, en los que he pensando que no sé si quiero seguir dándolo todo. En si seguir sacrificando mi vida personal", sentencia.

En este 2021, en su 15ª temporada en Fórmula 1, busca su octavo Mundial. Su lucha con Max Verstappen, de Red Bull, está siendo de las mejores que se ha visto en los últimos años en la competición.

