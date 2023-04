Aston Martin tiene marcada en el calendario la cita de Mónaco. Tiene puesta una gran cruz cuando llegue el Gran Premio del Principado. El motivo, las características de la pista. Las características de un trazado exigente en el que la velocidad punta cuenta más bien poco y que todo será cosa de tracción.

Y, claro está, de manos. De manos como las que tiene Fernando Alonso. Como las que tiene un piloto que está asombrando tanto a los que están en la F1 como a los que estuvieron en su día, y que ya no se conforma solo con los podios. La victoria 33 está ahí, a su alcance, y Mónaco puede tener la llave.

Será ahí cuando el brutal efecto DRS que tiene Red Bull, y que hace que vuelen en recta, se minimice por completo. Será ahí donde todo puede igualarse. Donde se vea a un Aston Martin que, en el tipo de curva como las que hay en Mónaco, es el más rápido.

"Todo puede igualarse"

Por ello están más que confiados en poder dar un buen espectáculo en Montecarlo. Porque, según ha dicho Tom McCullogh, tienen una buena razón para pensar que todo puede estar más que igualado. Tienen una buena razón para incluso decir que se ven "mejor" que otros equipos.

"En comparación con el resto nos vemos mejor por el tamaño del ala que llevamos. Cuando todos estén con el máximo todo puede igualarse", dijo en palabras a 'racingnews365'.

Y no se detienen ahí: "Traeremos mejoras en el futuro... como todo el mundo".

"Ahí será cuando la imagen se aclare", sentencia McCullogh para felicidad de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Azerbaiyán, próxima cita

Este próximo GP de Azerbaiyán será el lugar donde no pocos equipos traigan mejoras. El parón primaveral, que no parece vaya a repetirse más, ha dado tiempo para hacer probaturas en el túnel de viento y en la fábrica... pero no hay mejor lugar para probar que en la pista.