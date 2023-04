La F1 no quiere otro parón de casi un mes en abril. No quiere que pase tanto tiempo nada más empezarse el Mundial. Y no quiere, tampoco, que haya un Bakú - Miami en una semana, o ver cómo Canadá para completo la gira europea. Según 'De Telegraaf', Stefano Domenicali y los promotores están ya estudiando un nuevo orden de carreras que tenga más lógica y dé sentido a todo para, también, hacer todo más sostenible desde el punto de vista ecológico.

En ese sentido, el Mundial de F1 2024 podría ser completamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Con un comienzo que no sería ni en Australia ni en Bahrein, sino que tendría lugar en Arabia Saudí.

Por ello, la elección de Sakhir estaría en duda para los test de invierno, algo que lleva sucediendo en estos dos últimos años.

De Jeddah a Albert Park

Además, tras visitar Jeddah se abriría el triplete en Oceanía y Asia. Primero, Australia. Y luego, Japón y China.

El país del Sol Naciente lleva más de 30 años teniendo su cita de F1 en los meses de otoño, algo que podría cambiar para 2024.

Europa, centro del Mundial

Además, toca hablar de las citas en Europa. Estarían ubicadas en el centro de la temporada, y cuando termine dicha gira se iría a Austin, Las Vegas y Brasil para, de nuevo, cerrar el Mundial en Abu Dhabi.

La duda está en qué pasaría con las posibles novedades del Mundial. Vietnam está entre las opciones, al igual que el regreso de Francia... y el siempre rumoreado GP de Sudáfrica.

Las dudas que hay con Kyalami son que a saber si tienen a punto la pista... y por qué carrera entraría. Todas las miradas apuntan al GP de Bélgica.