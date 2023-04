Aston Martin ya lo avisó. Ya lo afirmó. Ya lo dijo. Ya jugaron a hacer de adivinos tras el GP de Australia poniendo fecha y lugar para la posible victoria 33 de Fernando Alonso. Sí, Mike Krack así lo hizo. Puso una cruz en Mónaco, en un GP de Mónaco de Fórmula 1 que se disputará el último fin de semana del mes de mayo.

Ahí es donde bien podría llegar el triunfo. Donde podría estar la primera para Aston Martin desde su regreso a la F1 en 2021. Porque están para ganar. Porque tras un primer curso irregular y un segundo más bien pobre, el tercero, de la mano de Dan Fallows, Eric Blandin y Fernando Alonso, bajo el liderazgo de Mike Krack y de Lawrence Stroll, tienen máquina para triunfar.

Para subirse al podio, algo que han hecho en las tres carreras que llevamos de Mundial. Y para, por qué no, ganar. Sí, tienen que pasar cosas, pero menos de las que tenían que pasar según se pensaba al comienzo del curso. Porque Aston Martin, en condiciones normales, tan solo tiene por delante a Red Bull.

Sobre todo por el DRS que tienen los austríacos. Por la velocidad en recta. Por algo que en Mónaco no tiene demasiada relevancia. Emerson Fittipaldi, uno de los grandes campeones del Mundial, coincide con los de Silverstone. Coincide con que en Montecarlo puede llegar el triunfo de Fernando.

"Alonso es favorito para ganar allí"

"Alonso es favorito para ganar allí. Es uno de los favoritos. Esa pista es muy particular, las mecánicas se igualan y todo puede pasar", afirma en palabras en el diario 'As'.

Para lograr el triunfo, hay algo más que importante: "La pole es vital. El 70% de las ocasiones quien sale primero gana la carrera. Será esencial".

"Alonso lo hará bien, eso seguro. Pero tiene dos problemas. Uno es Verstappen, y el otro es Pérez. Pero Fernando tendrá sus opciones y puede ganar... si tiene suerte", insiste.

"Si hay piloto pero no hay coche..."

Además, aporta el motivo por el que las cosas han cambiado para Alonso: "No tenía coches competitivos. Si hay piloto pero no hay coche no puedes ganar. Antes el piloto influía más en el resultado".