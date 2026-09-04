El mito de la Fórmula 1 que sigue confiando en Aston Martin y Alonso: "Van a sorprender al mundo"

Juan Pablo Montoya, expiloto del 'Gran Circo' sigue pensando que escudería y piloto serán competitivos en un futuro no muy lejano. Su principal argumento, las últimas mejoras vistas en Zandvoort y Hungría.

Fernando Alonso y Aston Martin atraviesan uno días cruciales para su futuro. El asturiano decidirá en unas semanas si continúa o no pilotando en la Fórmula 1 y eso depende, en gran parte, de los motivos que le de Honda de cara a poder ser competitivo el año que viene.

Fernando tiene claro que necesita que la fábrica japonesa le proporcione garantías de que su Aston tendrá un motor competitivo. Hasta entonces, su decisión permanece en 'stand bye'. Aún así, hay personalidades importantes del mundo de la Fórmula que siguen confiando en Alonso, en Aston Martin y en su proyecto conjunto.

Juan Pablo Montoya, expiloto del 'Gran Circo', asegura que el coche está llegando a un punto óptimo con respecto al objetivo de ser competitivo: "Si eres Fernando y miras la mejora… Este es el primer coche completo de Newey y Honda mejora…Están llegando. Yo soy un gran creyente".

"Realmente van a sorprender a todo el mundo", asegura Montoya completamente convencido de que el optimismo y la ilusión puede volver a ser el gran motor del box de Aston. Alonso, por su parte, sigue algo escéptico a la hora de confirmar su continuidad. Todo hace pensar a que Honda será el responsable de que el asturiano decida una cosa u otra.

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