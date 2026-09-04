Serena Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: atención a la faceta que más destaca

La ganadora de 23 Grand Slams, que formó pareja con el murciano en el dobles mixto del US Open, ensalza la "alegría" de Carlitos.

Antes de debutar en el dobles del US Open junto a su hermana Venus Williams, Serena ha concedido una extensa entrevista a 'Elle' en la que ha tratado diversos temas de actualidad.

Entre ellos, ha hablado largo y tendido sobre Carlos Alcaraz, con el que formó pareja de dobles mixtos del último Grand Slam del año hace dos semanas.

La estadounidense ha señalado qué faceta le sorprendió más del murciano: "Carlos es un jugador increíble, pero además aporta muchísima alegría a la pista".

"Tiene una energía asombrosa; es competitivo, obviamente, pero siempre está sonriendo y divirtiéndose. Como compañero, eso se nota", explicó la ganadora de 23 Grand Slams.

Serena también incide en la confianza que transmite Carlitos: "Te motiva a superarte, pero al mismo tiempo mantiene un ambiente relajado, algo que aprecio mucho".

"Y debo decir que tener esa velocidad al otro lado de la red es una gran ventaja", ha zanjado la estadounidense.