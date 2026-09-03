Rufián dice que la gestión de la crisis migratoria de Ceuta "se está convirtiendo en el 11M del PSOE por las mentiras" y apunta a Marruecos, EEUU e Israel

Los detalles El portavoz de ERC en el Congreso asegura en El Objetivo que Moncloa ha mentido "para tapar a Marruecos" y su responsabilidad en la entrada de 80.000 personas en la ciudad autónoma y pide dar "dignidad" a los ceutíes con una visita de Felipe VI.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, considera la crisis migratoria en Ceuta un punto de inflexión que podría amenazar el mandato de Pedro Sánchez. Rufián acusa al Gobierno de mentir sobre la responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva de migrantes, asegurando que Rabat es notoriamente responsable y que negar esto es "negar una evidencia". Pese a su crítica, Rufián afirma que ERC mantendrá su apoyo a Sánchez, argumentando que la situación no mejoraría con un gobierno de Feijóo y Abascal. Además, destaca la falta de aplauso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, hacia Sánchez, y aboga por una visita del rey Felipe VI a Ceuta para devolver la dignidad a la ciudad.

Un punto de inflexión que puede acabar con el mandato de Pedro Sánchez. Así ve el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, la crisis migratoria que se vive en Ceuta desde el pasado 30 de julio. Una catástrofe social, política y humanitaria que, para el diputado republicano, "se está convirtiendo en el 11M del PSOE", haciendo referencia al final del mandato de José María Aznar en 2004 tras los atentados terroristas en Madrid.

"Un Gobierno puede aguantar errores y puede salvarse, lo que no puede hacer es mentir", afirma el Rufián en una charla con Ana Pastor en El Objetivo. Y es que el dirigente de ERC tiene claro que Moncloa ha mentido "para tapar a Marruecos" y su responsabilidad en la entrada de 80.000 personas en la ciudad autónoma.

Una responsabilidad, la de Rabat, que asegura que es "notoria": "tienes un rey sátrapa (Mohamed VI) que vive en París y te dice que Ceuta y Melilla forman parte de su reino, y tienes a Trump y al vicepresidente de EEUU (JD Vance) jaleando la actuación del embajador de Israel frente a la ONU, creo que es notorio".

Por ello, Rufián sostiene que negar la responsabilidad de Marruecos en esta avalancha migratoria, que se ha cobrado la vida de 140 personas, es "negar una evidencia". "Además, es que si es cierta la premisa del Gobierno de que Marruecos no tiene nada que ver significa, primero, que Marruecos no controla su frontera, cosa que es grave, y sobre todo, significa que el Gobierno controla a su policía, porque hay un informe policial que informa de que va a haber una entrada masiva de personas en la frontera", expone el dirigente de ERC. "Yo creo que es casi peor la alternativa que plantea el Gobierno, es dramática".

De hecho, Rufián plantea "dos opciones" por las que Rabat podría haber promovido la entrada masiva de migrantes. "La primera es la conspiranoica, que yo no me creo, que es que Marruecos, a través de Pegasus, tiene no sé qué información de no sé quién", expone. "La segunda es que Marruecos plantea un desafío, una guerra que España no puede ganar", añade. Un conflicto en el que, asegura el diputado, Rabat "tiene un botón nuclear al servicio de Tel Aviv y Washington".

Una vinculación con Estados Unidos e Israel que el portavoz independentista achaca a que "el Gobierno ha salido contestón para con Gaza, Argelia, China o la OTAN". "Aquí creo que entra también la actuación de la derecha y de la ultraderecha española, que colaboran con naciones extranjeras para ir en contra de su país", asevera.

Ahora, tras la crisis migratoria, el portavoz republicano sostiene que España está a merced del Gobierno de Marruecos, ya que "si te metes mucho con Marruecos, puede cerrar la frontera" e impedir el retorno de los miles de migrantes que siguen en Ceuta más de un mes después de su entrada. No obstante, pese a su postura crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez, Rufián adelanta que ERC no le retirará el apoyo, ya que "pasaría exactamente igual con un Gobierno de Feijóo y Abascal".

"¿Por qué Robles no ha aplaudido?"

Este jueves, durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha desmarcado del resto del Gobierno al negarse a aplaudir al presidente cuando ha anunciado la publicación de un dossier con "todos los informes (sobre la crisis de Ceuta) para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarlos por si solos". "¿Por qué Robles no ha aplaudido?", se pregunta Rufián al respecto, que señala que es la primera vez que ve a una ministra negándose a aplaudir a un presidente.

"El rey tiene que ir a Ceuta"

El portavoz de ERC también muestra su apoyo a los ceutíes, a los que asegura entender en su desesperación tras cinco semanas de crisis migratoria: "No compro eso de que en Ceuta son todos fachas y que se han vuelto locos, yo creo que lo que hay que hacer es atenderles con celeridad y devolverles la dignidad".

Una dignidad, asegura, que empezaría a regresar a la ciudad autónoma con una visita del rey Felipe VI. "Ceuta es una ciudad española, ¿no? Pues si nos creemos que es una ciudad española, tiene que ir el rey de España", concluye Gabriel Rufián en El Objetivo.

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