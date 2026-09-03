El gurú de Aston Martin desvela los planes para 2027: "Será un coche completamente nuevo"

Enrico Cardile, responsable técnico de Aston Martin, dice que no tienen intención de meter más actualizaciones en el coche de la presente temporada.

Aston Martin ha trazado un plan ahora que las mejoras empiezan a funcionar. Fernando Alonso fue noveno en el Gran Premio de Países Bajos y se pudo ver por primera vez el resultado de las actualizaciones aerodinámicas. Ahora falta que el motor Honda se ponga en marcha. Que no es poca cosa.

Pero desde Aston Martin ya han desvelado cuál es su plan de desarrollo. De aquí a final de temporada llegarán pequeños detalles, pero nada importante. Y todo se pondrá en el monoplaza de 2027, utilizando como base el coche que se puso en pista en Zandvoort.

Lo ha explicado Enrico Cardile, jefe técnico, en declaraciones que ha facilitado el propio equipo: "No vendrán más desarrollos aerodinámicos en lo que resta de temporada".

"Alrededor de Bakú deberíamos estar muy, muy cerca del límite de peso y esa será la versión final del coche", dice uno de los hombres fuertes del proyecto de Aston Martin.

Así explica cuál es el plan de Adrian Newey para la temporada que viene, para la que Fernando Alonso todavía tiene que renovar su contrato: "El coche de 2027 será una evolución del concepto actual pero será un coche completamente nuevo".

Pequeñas actualizaciones

Este fin de semana, en el trazado de Monza, habrá pequeñas actualizaciones para seguir poniendo a punto el coche: "Hay varias mejoras en desarrollo, tanto de hardware como de software, para optimizar el control y la gestión del motor".

"Estamos explorando hasta dónde podemos llevar esta arquitectura de unidad de potencia para ofrecer el rendimiento que necesitamos. Ese es nuestro objetivo ahora", sentencia Cardile.

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