Marlaska afea al CGPJ que la jueza no permitiera al CENIF informar al Gobierno sobre Ceuta y Perelló exige "respeto"

Los detalles El ministro del Interior ha remitido un escrito a la presidenta del CGPJ en el que le transmite su "preocupación" por la decisión de la juez de la Audiencia Nacional de prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado su preocupación a Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial, por la decisión de una juez de la Audiencia Nacional de restringir el flujo de información policial sobre la crisis migratoria en Ceuta. Grande-Marlaska defiende que, aunque respeta la independencia judicial, es crucial que la información relevante llegue a los responsables políticos para gestionar la crisis. Isabel Perelló respondió recordando la obligación constitucional de colaboración con los órganos judiciales y destacó la importancia de respetar las funciones judiciales en situaciones de crisis.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en el que le transmite su "preocupación" por la decisión de la juez de la Audiencia Nacional de prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas, según han informado fuentes de Interior a laSexta.

En el escrito, Grande-Marlaska asegura que "como ministro del Interior, y también como magistrado, respeto escrupulosamente, como no puede ser de otra manera, la independencia judicial, el deber constitucional de prestar la colaboración requerida a los órganos judiciales en el ejercicio de su función jurisdiccional, así como la dependencia de la policía judicial exclusivamente de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal en el desempeño de sus funciones".

Sin embargo, ante una situación de crisis que ha obligado a declarar la situación de interés para la seguridad nacional al amparo de la Ley 36/2015, el ministro del Interior defiende que "no debería ser incompatible que se atiendan con toda diligencia los requerimientos de información de los órganos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos de cuantas circunstancias puedan ser relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud".

Asegura el ministro del Interior que la información de la que dispone la Policía Nacional es "de gran interés" para su departamento y para que el Gobierno ejerza "con el mayor acierto sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado".

Por eso, concluye Grande-Marlaska, en situaciones de extrema gravedad como la que se está viviendo en Ceuta, debe ser compatible, "sin que se resienta la independencia judicial", que la policía judicial "informe a los órganos judiciales, para el ejercicio de su función constitucional, a la vez que facilite al Gobierno y a sus miembros, también para el ejercicio de su función constitucional, cuanta información sea relevante para la toma de las decisiones más convenientes en defensa del interés general y, en este caso, de la seguridad pública y de la seguridad nacional".

Perelló pide "máximo respeto"

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha remitido este jueves una carta al ministro Fernando Grande-Marlaska en respuesta a la enviada por este en relación con la actuación de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, según fuentes del CGPJ a laSexta.

En su escrito, Perelló señala al ministro que "los órganos de gobierno del Poder Judicial -y por tanto ella como presidenta del TS y del CGPJ- tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales, tal y como prevén expresamente los artículos 12.3 y 176.2 LOPJ".

También recuerda que la Constitución Española establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, general para todos los ciudadanos (art. 118 CE) y especial para la policía judicial (art. 126 CE); y que los artículos 283 LECrim, 11 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 1 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, establecen que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia.

"En definitiva, estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto", concluye la carta.

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