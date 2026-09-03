El jefe de Aston Martin empuja para que Fernando Alonso renueve: "Trabajamos en ello..."

Mike Krack, jefe de Aston Martin, dice que confía en convencer a Fernando Alonso para que firme su contrato de renovación.

Fernando Alonso todavía no ha renovado su contrato, que finaliza a final de temporada. Y en Aston Martin y en Honda están haciendo todo lo posible para que continúe con ellos.

Lo ha dicho Mike Krack en la previa del Gran Premio de Italia, desde Monza: "Estamos trabajando en ello, confiamos en encontrar una buena solución para todos. El problema no es la fecha".

Fernando tiene que firmar un nuevo contrato, pero esperará a ver si finalmente puede tener un coche con el que luchar por los puntos todos los fines de semana. Viene de ser noveno en el Gran Premio de Países Bajos. Una enorme noticia para él.

Pero será mucho más difícil en Monza, donde el motor cobra una importancia vital. Allí la unidad de potencia de Honda lo pasará muy mal.

"Habrá equipos buscando rebufos por la falta de energía que tendrás. Creo que no será como en 2019. Pero nadie querrá ser el primero", ha explicado el jefe de Fernando Alonso y Lance Stroll en Aston Martin.

El coche sí tendrá novedades, pero nada que ver con lo visto tanto en Hungría como en Países Bajos: "Serán pequeños cambios, pero nada importante".

Será un fin de semana de sufrimiento en el que no se espera a Fernando Alonso en los puntos. El déficit del motor Honda es demasiado para una pista con tanta recta y velocidad punta.

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