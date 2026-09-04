Bien haría Rafa Jódar en escucharle: mucho ojo al consejo de Toni Nadal

A raíz del enfrentamiento que tuvo el de Leganés con un periodista en rueda de prensa, el tío y exentrenador de Rafa Nadal le ha recomendado no perder los nervios.

Una de las grandes sorpresas de la presente edición del US Open ha sido la eliminación de Rafa Jódar en tres sets ante el chino Yunchaokete Bu.

El madrileño apenas pudo sumar cuatro juegos en todo el partido y dejó una imagen prácticamente inédita en su corta carrera.

Su derrota la analizó Toni Nadal en 'Onda Cero': "Me sorprendió la derrota de Jódar, no estuvo acertado, pero también me sorprendió el rival, jugó a muy buen nivel".

El tío y exentrenador de Rafa Nadal considera que le faltó un as en la manga: "Ha hecho una temporada muy buena pero a partir de aquí empieza la presión. A Jódar le faltó un plan B".

A Toni también le preguntaron por el enfrentamiento que Jódar tuvo con un periodista en rueda de prensa cuando le preguntó por al imagen que puede estar dando al público con polémicas como la de los cordones en Cincinnati.

Y este del dejó un valioso consejo: "Cuando eres un joven que irrumpes con la fuerza que lo ha hecho Jódar y creas tantas expectativas, con 19 años tienes que aceptar las cosas y si te preguntan algo incómodo es normal, no te tienes que molestar".