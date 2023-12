El expiloto de Fórmula 1, David Coulthard, ha señalado una de las principales razones por las cual Michael Schumacher se consagró como uno de los mejores pilotos de la historia. El británico ha señalado el carácter frío, despiadado y distante del siete veces campeón del mundo como algo clave en su camino hacia el éxito.

Esa mentalidad fue la que le permitió establecer siempre los límites tanto dentro como fuera de la pista. Así lo señala David Coulthard, quien compitió con el alemán y fue uno de sus máximos rivales durante algunos años de su etapa en Ferrari.

"Mi conocimiento de dónde estaba el límite era quizá más acorde al resto de pilotos. Michael podía ser muy despiadado, frío y distante. Creo que, probablemente, eso, a este nivel, es lo que necesitas para ser así de exitoso", señala el expiloto de McLaren.

Sin embargo, Coulthard afirma que esa manera de competir ha provocado también ciertos incidentes que podrían haber sido evitables: "Michael pensó que lo ocurrido en Spa 1998 era una conspiración para intentar ayudar a mi compañero de equipo, Mika. Fue simplemente un accidente, una de esas cosas que pueden ocurrir en una carrera", indica el británico según SoyMotor.

A pesar de ello, el expiloto británico ganador de trece Grandes Premios reconoce la labor de Schumacher y su enorme leyenda: "No estoy siendo sincero a la hora de reconocer lo gran piloto que es Michael, si no subrayo las desventajas que tenía, en mi opinión, esa mentalidad de ganar a toda costa en el circuito. No tengo problemas en dejar claro que el periodo en el que corrí, fue ante el piloto que ha reescrito los libros de historia en la Fórmula 1. Fue el periodo más exitoso de la historia de la Fórmula 1", concluye Coulthard.