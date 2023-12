La semana que viene se cumplirán 10 años del terrible accidente que sufrió Michael Schumacher mientras esquiaba en los Alpes franceses.

Por ello, en los últimos días grandes figuras de la Fórmula 1 han recordado la figura del heptacampeón del mundo.

Algunos como Fernando Alonso o Lewis Hamilton han ensalzado al alemán, mientras que un hombre de su confianza como Jean Todt ha dado algún detalle más sobre su estado actual.

Sin embargo, la confesión más desazonadora ha llegado de la mano de su exrepresentante Willi Weber.

En una entrevista en 'Express', el que fuera agente de Schumacher ha lamentado que "no hay noticias positivas después de diez años" y ha señalado a Corinna, mujer del teutón, por no dejarle ver a Michael.

"Desafortunadamente, cuando pienso en Michael ahora, no tengo ninguna esperanza de volver a verlo", ha explicado.

10 años después del trágico accidente, Weber siente no haber estado junto a su pupilo: "Por supuesto, lo lamento mucho y me lo reprocho. Habría tenido que visitar a Michael en el hospital. Me sentí como un perro después de su accidente, me causó un impacto muy fuerte, te puedes imaginar".

"Por supuesto, también el hecho de que Corinna no me permitiera más contacto. Pero en algún momento tuve que liberarme de Michael, separarme", ha reflexionado.

La semana pasada, salieron a la luz los dos grandes errores que provocaron el accidente y empeoraron su estado tras la evacuación.