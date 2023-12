No pudo ser más emocionante el final del GP de Brasil. No pudo haber más aficionados a la F1 en España pendientes de Fernando Alonso. De qué pasaba en esa batalla, brutal batalla, entre el bicampeón y Sergio Pérez. De un duelo en Interlagos que le ha valido al asturiano para ganar el premio a la Mejor Acción del Año en la gala de la FIA.

Y no es par menos, porque menudo espectáculo ofrecieron el español y el mexicano. Menudo espectáculo primero en la distancia y luego en el cara a cara. Con un Red Bull con DRS durante no pocas vueltas frente al Aston Martin, y con una defensa ejemplar de un Alonso que por si no fuese bastante dejó otro regalo a la afición.

Una afición que a buen seguro vio cómo sus pulsaciones aumentaba ante lo que sucedía y podía suceder en pista. Porque Alonso sucumbió ante Pérez a falta de un par de vueltas. Porque Alonso parecía que iba a perder ese podio, esa tercera plaza, en Brasil. Pero no. Para nada.

Y en la curva 4...

Fernando tenía un último truco bajo la manga. En la última vuelta, y tras acercarse en la recta de entrada a meta, aprovechó y le soltó tremendo hachazo en la curva 4 para recuperar el tercer puesto.

Al final, 'photo finish' para saber quién se subía al podio de Brasil. Se lo llevó Alonso, que entró a meta a 56 milésimas del azteca.

Segundo título en tres años

Es la segunda vez que Fernando se hace con este galardón, nacido en 2014. La primera, en 2021, cuando en Alpine aguantó a Lewis Hamilton en Hungría durante más de diez vueltas para ayudar a Esteban Ocon a hacerse con la victoria.

Alonso, en 2023, ha ganado a Carlos Sainz padre, por una escalada a una duna gigante en el Dakar, a Dane Cameron, del WEC, por un adelantamiento múltiple en Le Mans, a Da Costa, de la Förmula E, a Adrien Fourmaux, del WRC, y a Sebastian Montoya, de F3.