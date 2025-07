El recado de Ecclestone a su amigo Horner: "Fue un idiota"

El exjefe de la F1 se caracteriza por no privarse de nada a la hora de hablar sobre cualquier polémica o tema de actualidad en el circuito, y tras el despido de Hornes de Red Bull ha dado su opinión.

Bernie Ecclestone, sin pelos en la lengua, como es habitual, se ha pronunciado sobre el fulminante despido de su amigo Christian Horner como jefe de Red Bull. Laurent Mekies sustituirá al británico después de que este se viera envuelto en un escándalo de índole sexual en el que una empleada lo acusaba de tener un comportamiento inapropiado.

El ruido de este suceso, a pesar de terminar con Horner absuelto, terminó por generar una fuga de talento de la escudería que terminó por disminuir el potencial de un equipo acostumbrado a reinar en la F1.

Esta temporada, McLaren le ha comido la tostada a Red Bull, relegándolo a un segundo plano. Todo el efecto mariposa termina por desencadenar una situación que finaliza de forma fulminante con el peor resultado para el ya exjefe de Red Bull.

Sobre el génesis de toda bola de nieve, el escándalo con la joven, Bernie Ecclestone dejó clara su opinión acerca del comportamiento de su amigo: "Fue simplemente un idiota. Era un hombre de 50 años que pensaba que tenía 20, pensaba que era uno de los chicos jóvenes que hay por ahí".

Aunque, a pesar de la crítica, el magnate no muestra gran empatía por la joven que desencadenó el conflicto: A menudo me pregunto, cuando ocurren estas situaciones, por qué si la chica está tan disgustada con las insinuaciones de alguien, no dice simplemente: 'Eh, tú, para'".