Con su cuarto puesto en el Mundial de Pilotos y el quinto de Aston Martin en el de Constructores, además de diversos récords, ha quedado claro que Fernando Alonso se encuentra en uno de los mejores momentos de forma de su larga carrera.

El asturiano tiene contrato con el equipo de Silverstone hasta finales de la próxima temporada 2024, pero tanto la escudería como él han mostrado su interés en prolongar el vínculo.

En Abu Dhabi, Mike Krack aseguró que a la hora de hablar con Alonso no tuvieron en cuenta su edad (en 2024 cumplirá 43 años), motivo por el que el año pasado su homólogo en Alpine dilató y acortó la oferta al bicampeón de F1.

"Por supuesto que sí pensamos en renovar a Alonso. Nuestra respuesta a esta cuestión no puede ser más clara. Y la verdad es que no me preocupa la edad de Alonso", afirmó el jefe de Aston Martin.

De hecho, puso de ejemplo a dos leyendas del deporte: "Valentino Rossi o Roger Federer tuvieron carreras deportivas muy largas. Y al nivel al que está trabajando Fernando, creo que su edad es solo un número. Con la disciplina y la motivación adecuadas, rendirá sin problemas".