Finalizada la temporada, es turno de hacer balance y analizar lo ocurrido. Red Bull ha comandado con puño de hierro durante todo el año mientras que Aston Martin, Ferrari, Mercedes y McLaren han ido turnándose en el podio.

Cada uno con su concepto, quizás la etapa más dominante de uno de ellos fue la del equipo de Fernando Alonso con seis podios en las ocho primeras carreras, aunque posteriormente se diluyeron.

Pues bien, en declaraciones a 'motorsport-total', Lewis Hamilton ha criticado el concepto de Aston Martin por, según él, ser una "copia" barata del Red Bull.

"No puedes simplemente copiar un coche y empezar de nuevo. Mira a los Aston. Intentaron copiar un coche y no era lo mismo. No es tan fácil. Tienes que intentar tomar las piezas buenas y añadir otras mediante prueba y error", ha señalado.

La realidad es que, con el coche "copiado" y siendo un equipo cliente de Mercedes, Fernando Alonso se ha quedado con su Aston Martin a tan solo 28 puntos de Hamilton en la general, además de haber conseguido dos (ocho) podios más que el británico.

Teniendo en cuenta que las 'flechas del plata' han quedado segundos en el Mundial de Constructores con 409 puntos, mientras que Aston Martin ha sido quinto con 280, puede que el factor diferencial resida en Fernando Alonso.