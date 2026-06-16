El duro 'palo' de un campeón de F1 a Russell: "En carrera le falta algo"

Nico Rosberg, campeón del mundo con Mercedes en 2016, habla sobre lo ocurrido en el GP de Barcelona-Catalunya donde el equipo alemán perdió la victoria.

El GP de Barcelona-Catalunya supuso el fin del dominio de Mercedes. Los de Brackley habían logrado hacer un pleno de victorias los domingos hasta el fin de semana de Montmeló, donde Ferrari les ganó la batalla.

Lewis Hamilton consiguió su primera victoria vestido de rojo en una carrera en la que los dos Mercedes volvieron a pelear y Kimi Antonelli volvió a ganarle en el cuerpo a cuerpo a George Russell. Esto fue una de las razones por las que seguramente, el equipo alemán perdió la victoria.

Algo que no gustó nada al jefe de Mercedes, Toto Wolff, y que ha sido muy criticado por mucha gente del paddock. Nico Rosberg, campeón del mundo con Mercedes en 2016, ha hablado sobre esta situación en la que ha sido muy crítico con Russell: "Creo que Mercedes fue demasiado permisivo con Russell. En cuanto el equipo corre el riesgo de perder la victoria, hay que depositar la confianza en un piloto y controlar a los demás. Mercedes podría y debería haberlo hecho antes".

"En la clasificación, Russell puede ser tan bueno como cualquiera, incluso como Verstappen. Pero en carrera, me pregunto si le falta algo. Kimi Antonelli parece ser muy fuerte en carrera y esto supone un duro revés para George", comentó Rosberg.

"Hamilton es el mejor de todos los tiempos"

Además, el expiloto alemán ha comentado la victoria de Hamilton. Cabe destacar, que Rosberg fue quién le ganó la partida a Hamilton en 2016 en la lucha por el título, cuando era compañero de equipo del británico.

Ahora, en otro rol distinto, el expiloto de Mercedes ha elogiado al siete veces campeón del mundo: "Es histórico. Hamilton es el mejor de todos los tiempos y es fantástico que haya logrado darle la vuelta a la situación con Ferrari, porque el año pasado todo pintaba muy mal".

“En 2025, Lewis casi se sentía listo para irse a casa; podría haber dicho en cualquier momento: ‘Lo dejo’. Nadie podría haberlo culpado. Pero perseveró y ahora se siente cómodo en el coche", concluyó expiloto de 40 años.

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