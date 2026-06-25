Aston Martin se aferra a Fernando Alonso para 2027: "No debería retirarse, tengo esperanza"

Honda se rinde ante Fernando Alonso: "Es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1"

Mike Krack, jefe de operaciones, ha hablado acerca de las opciones que tiene el bicampeón del mundo de cara a su futuro, mostrando su confianza en su continuidad con ellos.

Aston Martin no solo tiene problemas en relación con el rendimiento del AMR26. La escudería británica tiene otro frente abierto con Fernando Alonso y su continuidad en el equipo y en la Fórmula 1. A sus 44 años, el bicampeón del mundo todavía no sabe qué le deparará el futuro y en verano tomará una decisión.

Su contrato con los de Silverstone finaliza al término de la temporada y, aunque no ha logrado avances con Aston Martin, podría continuar con ellos con el propósito de ganar su tercer mundial de la mano de Adrian Newey.

"Sí, si miras atrás, hace una o dos temporadas, dijimos claramente que se quedaría. Creo que Fernando decidió que va a tomar una decisión durante el receso de verano, y nosotros estamos contentos con los pilotos", ha señalado Mike Krack, jefe de operaciones, en declaraciones recogidas por 'Marca'.

Aunque el asturiano tendrá que decidir qué paso tomar, en Aston Martin confían en su permanencia con ellos. "Hemos hablado de esto muchas veces, que los pilotos son los más afectados, los más expuestos a esto, y la forma en que lo manejan es admirable. Así que tengo grandes esperanzas de que sigamos trabajando juntos", añade Krack.

Sin embargo, Alonso cuenta con dos alternativas más, además de seguir con los británicos. En concreto, el asturiano podría poner fin a su carrera de forma definitiva dejando un gran legado, o fichar por otra escudería como Alpine, la cual se postula a ser su próximo destino junto a Flavio Briatore de nuevo.

"Fernando no debería retirarse, es demasiado rápido", ha concluido Krack, descartando la idea de que el piloto español abandone el 'Grand Prix' y mostrando su esperanza en la continuidad de este en Aston Martin.