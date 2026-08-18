El incendio de Riglos (Huesca) evoluciona favorablemente y los evacuados podrían empezar a volver a sus casas este miércoles

La otra cara Estos avances podrían estar en jaque durante las próximas 48 horas debido a las condiciones climatológicas adversas, ya que se esperan fuertes rachas de viento, temperaturas de más de 35 grados y una humedad por debajo del 15%.

El incendio en Las Peñas de Riglos, Huesca, activo desde el 10 de agosto y que ha afectado a 17.500 hectáreas, evoluciona favorablemente pero aún no se ha estabilizado. Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Interior del Gobierno de Aragón, ha explicado que las rachas de viento y altas temperaturas previstas complicarán las tareas de extinción. Durante la madrugada, los equipos consolidaron el perímetro y se centraron en el flanco derecho, cerca de San Juan de la Peña. Más de mil vecinos desalojados podrían comenzar a regresar a sus hogares el miércoles si las condiciones mejoran.

El incendio en Las Peñas de Riglos (Huesca), que lleva activo desde el pasado 10 de agosto con una afectación de 17.500 hectáreas, sigue evolucionando favorablemente, aunque aún sin estabilizarse.

Así lo ha explicado este martes el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, a su salida de la reunión del Cecopi, aunque ha aclarado que se espera que las rachas de viento y las altas temperaturas previstas para los próximos dos días compliquen los trabajos de los equipos de extinción.

Durante la madrugada de este martes, los efectivos han consolidado el perímetro y han concentrado sus esfuerzos en evitar reproducciones en el flanco derecho del incendio, en el entorno de San Juan de la Peña, que es la zona que más preocupa a las autoridades.

No obstante, estos avances podrían estar en jaque durante las próximas 48 horas debido a las condiciones climatológicas adversas. "Nos enfrentamos a dos días complejos porque la situación del tiempo es muy mala", ha afirmado Bermúdez de Castro, que ha detallado que se espera "un viento con rachas de más de 30 o 40 kilómetros por hora, temperaturas de más de 35 grados y una humedad que baja al 15%".

Los realojos podrían comenzar el miércoles

Más de mil vecinos de 19 localidades siguen desalojados de sus viviendas y seguirán en la misma situación durante, al menos, las próximas 24 horas, ya que no está garantizado el suministro eléctrico y de agua en los municipios afectados.

No obstante, se espera que la situación comience a revertirse este miércoles, cuando algunos de estos más de mil vecinos podrían regresar a sus hogares. "Si todo va bien, mañana podrían empezar los realojos", ha afirmado el consejero.

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