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¿Quién es Natalie Harp? La misteriosa asistenta de Trump señalada por un senador demócrata por su cercanía con el presidente

Los detalles El senador Jon Ossoff aseguró este lunes que el mandatario, en lugar de trabajar en la Casa Blanca, prefiere "viajar con Natalie en su palacio volador".

¿Quién es Natalie Harp? La misteriosa asistenta de Trump señalada por un senador demócrata por su cercanía con el mandatario ¿Quién es Natalie Harp? La misteriosa asistenta de Trump señalada por un senador demócrata por su cercanía con el mandatariolaSexta | Reuters
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Natalie Harp, asesora directa de Donald Trump, está en el foco mediático desde este lunes en Estados Unidos después de que el senador demócrata Jon Ossoff la mencionase durante un mitin en Atlanta deslizando una supuesta relación personal muy cercana con el presidente.

"Mientras los marineros del Lincoln luchan en su guerra, mientras él agota inútilmente nuestras reservas de municiones y petróleo, el presidente se duerme durante sus reuniones, juega al golf y negocia acciones", dijo Ossoff. "No quiere hacer el trabajo. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador, aparentemente indefenso, regalado por el emir de Qatar", añadió, haciendo referencia a la asistente ejecutiva del líder republicano.

Harp es una de las colaboradoras más cercanas de Trump desde 2019. De hecho, es habitual verla con el mandatario durante sus viajes a su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, los fines de semana.

De hecho, no es la primera vez que su cercanía a Trump genera recelos en la propia familia del magnate. En 2023, 'The New York Times' publicó varias cartas en las que Harp aseguraba que Trump era "lo único que me importa" y le prometía "darle una alegría".

La Casa Blanca ataca a Ossoff

La Casa Blanca no ha tardado en responder a las palabras de Ossoff. Lo ha hecho desde su oficina de prensa atacando personalmente al senador demócrata.

"Jon Ossoff tiene que ser el mayor cobarde y perdedor de la política. En lugar de denigrar a personas trabajadoras que sirven a su país, Jon debería mirar en lo profundo de su alma y preguntarse por qué es una persona miserable que odia a este país", ha afirmado el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en una publicación en redes sociales.

Además, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, ha asegurado que Ossoff es "un afeminado chico de teatro que da vergüenza ajena y juega a ser Barack Obama" y un "perdedor insignificante".

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