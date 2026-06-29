El preocupante mensaje de Verstappen sobre Silverstone: "Me eché a reir"

La 'burla' de Verstappen hacia McLaren tras su estrepitosa decisión en el GP de Canadá

El neerlandés tiene muy pocas esperanzas puestas en repetir un resultado como el de Austria en Gran Bretaña. De hecho, no ha dudado en reirse de sus propias pruebas en el simulador.

Max Verstappen está teniendo una temporada difícil en la Fórmula 1. El tetracampeón del mundo vive una realidad de altibajos y es incapaz de encontrar la regularidad con el Red Bull, muy venido a menos este 2026.

Max firmó un gran resultado en Austria siendo capaz de cosechar un buen segundo puesto entre los dos Mercedes, tarea nada sencilla. Sin embargo, el neerlandés no espera conseguir un resultado parecido en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Verstappen ha desvelado en declaraciones para 'Motorsport' que le entró hasta la risa cuando probó la simulación del Red Bull en Silverstone: "Me encanta Silverstone, pero di unas vueltas en el simulador y no pude evitar reírme".

"Para ser sincero, parecía una pista diferente. Apenas te queda batería en esta vuelta. Está completamente descargada. Así que sí, se sentirá muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Silverstone, debido al trazado del circuito", asegura Max.

"En Austria hay largas rectas y grandes zonas de frenado, así que puedes cargar la batería. Ahí hay largas rectas, pero luego una curva rápida, por ejemplo, así que no puedes cargar bien las baterías, y en la siguiente recta no tienes mucho margen de maniobra. Va a ser una carrera difícil", añade el cuatro veces campeón del mundo.