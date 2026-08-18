El vergonzoso ataque de Trump y la Casa Blanca a una periodista de 'CNN': "Tus hijos se sentirán indignados y avergonzados"

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca, a 17 de agosto de 2026

Los detalles En esta ocasión ha sido la corresponsal de 'CNN', Kristen Holmes, la que ha sufrido los ataques del líder republicano tras preguntar por los contactos del Gobierno federal con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un.

El presidente Donald Trump protagonizó un nuevo enfrentamiento con la periodista de CNN, Kristen Holmes, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Holmes preguntó sobre los contactos con Corea del Norte y la reducción de maniobras militares con Seúl, lo que provocó que Trump la interrumpiera y la acusara de difundir "noticias falsas". La cuenta de la Casa Blanca en X criticó duramente a Holmes, mientras CNN defendió a su corresponsal como una profesional respetada. La cadena subrayó que los ataques personales a periodistas son incompatibles con la libertad de prensa y expresó su apoyo a Holmes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a protagonizar este lunes un fuerte encontronazo con una periodista en la Casa Blanca. En esta ocasión ha sido la corresponsal de 'CNN', Kristen Holmes, la que ha sufrido los ataques del líder republicano tras preguntar por los contactos del Gobierno federal con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, y por la decisión de reducir la escala de las maniobras militares entre Washington y Seúl.

Mientras Holmes formulaba su pregunta, Trump la ha interrumpido, calificándola de "ruidosa" y "bulliciosa" y acusándola de difundir "noticias falsas". Unos minutos después de la rueda de prensa, la cuenta de la Casa Blanca en la red social X ha asegurado que a los hijos de Holnes "les repugnará y avergonzará tener una madre tan insensible y vengativa".

"Kristen Holmes es una desgraciada y humillante vergüenza para su supuesta profesión. El presidente recibe a un socorrista heroico (al que ha invitado a la sede gubernamental y con quien ha comparecido) en la Oficina Oval y ella aprovecha la oportunidad para lanzar un golpe bajo a uno de los miembros del personal del presidente Trump", ha añadido la cuenta del Gobierno.

La 'CNN' defiende a Holmes

Al paso de estas declaraciones ha salido la propia CNN, que ha defendido a su corresponsal como "una de las periodistas más respetadas y consolidadas que cubren la Casa Blanca".

"Esta tarde, ha hecho su trabajo y ha planteado al presidente de Estados Unidos una pregunta difícil, pertinente y de interés periodístico en nombre del pueblo estadounidense", ha defendido.

Al hilo, la cadena ha argumentado que "los cargos públicos son libres de rebatir las informaciones con las que no estén de acuerdo, pero los ataques personales contra los periodistas por formular preguntas son indignos de su cargo e incompatibles con los principios de la libertad de prensa".

"Apoyamos firmemente a Kristen y rechazamos estos ataques en los términos más enérgicos posibles", ha zanjado el medio norteamericano.

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