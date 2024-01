Toto Wolff ha renovado su contrato como director ejecutivo de Mercedes, extendiéndolo hasta 2026. El austriaco se mantendría al mando de la escudería germana hasta el final de la temporada de 2026, incluyendo la temporada en la que los monoplazas sufrirán un nuevo cambio de regulaciones.

A Toto Wolff le corresponde un tercio del equipo Mercedes por lo que es uno de los mayores interesados en que el equipo remonte la mala racha de los últimos dos años. Con esta renovación, los de Brackley esperan volver a estar en la cima de la categoría reina del automovilismo.

Aunque otras escuderías han preferido cambiar a sus directores, como Haas con la reciente destitución de Guenther Steiner, Mercedes ha apostado por priorizar la estabilidad manteniendo a Wolff en el equipo. Mercedes ha mostrado la confianza que tiene en el austriaco y en su forma de afrontar las adversidades.

Toto Wolff ha mostrado en una entrevista para 'La Gazzetta dello Sport' su confianza ciega en Lewis Hamilton: "Lo subrayo firmemente. Hay una razón por la que Lewis ha batido récords y ganado siete títulos mundiales: porque su habilidad está en el siguiente nivel. Si le damos un buen coche en el que pueda confiar, podrá volver a estar delante de todos".

El director de Mercedes ha afirmado que tienen un gran desafío para las próximas temporadas y que el equipo tiene que remar en la misma dirección: "El éxito de un equipo depende de la motivación y la energía de su gente. Un equipo es como un organismo vivo que debe adaptarse a las circunstancias. Tenemos un Everest que escalar contra Red Bull, Ferrari y McLaren. Son muy fuertes".

El austriaco no está únicamente centrado en el futuro y espera obtener resultados en la próxima temporada: "Sería un error. Poner toda tu energía en 2026 sería peligroso. Es bueno intentar vencerlos ya en 2024 o la temporada siguiente. No puedes empezar un año diciendo que no vas a ganar".