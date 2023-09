El equipo Mercedes no ha vivido su mejor fin de semana del año en el Gran Premio de Japón. La quintaposición obtenida por Lewis Hamilton y la séptima por George Russell no parecen ser suficiente para un equipo que aspira a defender la segundaplaza en el Mundial de Constructores tras el gran paso adelante de Ferrari.

Sin embargo, gracias a una mejor estrategia por parte de los alemanes, el heptacampeón del mundo pudo acabar por delante de Carlos Sainz y lograron, así, minimizar los daños con los de Maranello. Aun así, lo curioso de Mercedes en Suzuka llega de la mano de su jefe de equipo, Toto Wolff.

Y es que Toto no pudo asistir al país nipón debido a una operación de rodilla. No obstante, si bien es cierto que no estuvo en Suzuka de manera presencial, Toto sí que pudo seguir la carrera desde casa e incluso dar órdenes a sus pilotos para tratar de maximizar los resultados.

Tanto es así que, según ha podido saber 'Motorsport Italia', Wolff intervino por medio de una llamadatelefónica para ordenar a Russell que cediera su posición a Hamilton ya que, de no haber sido así, Sainz habría adelantado a los dos y los daños se habrían multiplicado.

Una decisión que sin duda salvó la carrera para las 'flechas plateadas' y que demuestra, una vez más, la granlabor que desempeña el jefe de equipo en un equipo de Fórmula 1.