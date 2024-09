Fernando Alonso ha sido uno de los 'culpables' de que Adrian Newey fichara por Aston Martin. Ha reconocido el asturiano en la rueda de prensa de este jueves que le escribió un mensaje para intentar convencerle. Y parece que lo consiguió.

"Yo le mandé un mensaje... y también le vi en el GP histórico de Mónaco y pasamos media hora hablando", ha reconocido el bicampeón de la Fórmula 1.

Pero Aston Martin no ha sido el único equipo que lo ha intentado. Durante meses sonó con mucha fuerza la opción de Ferrari: "Todos intentamos persuadirle. Lawrence, su visión, el futuro, Honda... fueron factores claves para que se uniera".

Newey empezará a trabajar en marzo de 2025. Por lo que parece descartado que pueda 'tocar' alguna pieza de ese coche. Se centrará en el nuevo reglamento de 2026.

"2026 será el primer coche en el que él tenga mano e influencia. No creo que pueda influir antes, me gustaría decir que sí pero no", explica el veteranísimo piloto de la Fórmula 1.

"No creo que haya que pasar mucho tiempo en el coche de 2025, salvo que luchemos por el campeonato", sentencia Fernando.

"El equipo del futuro"

Hay una frase que Alonso ha repetido. Ya lo dijo en la presentación de Newey en Silverstone y ahora lo ha repetido en la sala de prensa. Una frase muy ilusionante: "Aston Martin es el equipo del futuro en la Fórmula 1".