Adrian Newey llega a Aston Martin como un fichaje estrella. El mejor ingeniero de la Fórmula 1 tomará las riendas del proyecto para construir un coche ganador en 2026. Su sueldo ha sido muy comentado en los últimos días y Mike Krack ha bromado sobre ello.

En el circuito de Bakú, en palabras que recoge 'AS', Krack ha bromeado con que Fernando Alonso pondrá parte de su sueldo: "El martes, cuando lo hablamos, incluso dijo que pagará parte del sueldo de Newey, no sé si era el 10% o el 20%, me enteraré más tarde de cuánto es realmente...".

"Se puede ver el enorme respeto que estas dos personas se tienen, quieren conseguir algo juntos. Adrian siempre quiso trabajar con alguien como Fernando y también al revés. Tenemos que facilitar una buena colaboración entre los dos y aprender lo máximo posible siendo abiertos y flexibles", dice el jefe de Aston Martin.

Aprovecha para elogiar el trabajo de Lawrence Stroll al frente de la escudería de Silverstone: "Cuando tienes a Newey en el equipo se demuestra que la visión de Lawrence no son solo palabras. Ya no somos los tapados, somos un equipo en el que se puede confiar".

Y por último ha lanzado una petición al equipo: no se conforma con 2026 y quiere que el año que viene ya se empiecen a ver los primeros resultados.

"No podemos sentarnos y esperar, tenemos que hacer el coche de 2025 que está ya en la oficina de diseño y el túnel de viento. Va hacia adelante, pero con la llegada de Adrian también habrá tiempo para que él pueda mirar ese coche y mejorarlo", dice Krack.