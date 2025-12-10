Alonso, entre los mejores hasta el final: se cuela en el último ranking de la temporada de F1

Los expertos de la Fórmula 1 meten a Fernando Alonso en segunda posición del Gran Premio de Abu Dhabi con una excelente nota de 8,8.

Pasan los años en la Fórmula 1 y hay cosas que no cambian. Fernando Alonso siempre está. Siempre está entre los mejores. Da igual que su Aston Martin no le acompañe. Los expertos le han colado como el segundo mejor piloto del fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi.

En el ya tradicional ranking, Fernando ha sido segundo con una brillante nota de 8,8. Así analizan los expertos su carrera: "Hizo una gran salida en Abu Dabi, adelantando al Mercedes de George Russell mientras estaba en la cola de Leclerc".

"Si bien no pudo aguantar a Russell, el piloto de Aston Martin aguantó por delante de la zona media y logró un valioso sexto puesto, dándole a su equipo un séptimo puesto en el campeonato de constructores", apuntan los expertos.

El que roza el 10 es Max Verstappen, el ganador de la carrera pero no del título mundial: "Si bien su largo reinado como campeón del mundo de 1.457 días llegó a su fin en Abu Dhabi, Verstappen no podía haber acabado la temporada de una forma mejor".

"El piloto de Red Bull lideró sin oposición, logrando la pole antes de conseguir una victoria dominante, la octava de la temporada. Se quedó a dos puntos de Norris en la clasificación final", dicen sobre el cuatro veces campeón del mundo, que cortó su racha en este 2025.

El actual campeón, Lando Norris, se queda con un 8,6: "Pese a llegar al fin de semana con una ventaja de 12 puntos en el Mundial, Norris se enfrentó a unos días tensos en Abu Dabi. El británico necesitaba un podio para asegurar el título e hizo el trabajo para acabar en la posición que necesitaba para ser el campeón del mundo de 2025, aguantando la presión de un Leclerc para conseguir el tercer puesto".