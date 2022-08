La guerra entre Rusia y Ucrania ha trastocado el mundo y sus efectos llegaron hasta a la Fórmula 1. A pocos días de empezar el Mundial, el equipo Haas decidió prescindir de su piloto Nikita Mazepin y su principal patrocinador 'Uralkali', ambos de procedencia rusa. Y Guenther Steiner, jefe de la escudería estadounidense, ha explicado cómo fue esa situación.

La intención del equipo era mantener a Mazepin en el equipo para la temporada 2022, pero las consecuencias de la guerra llevaron a la escudería a no querer relacionarse con el conflicto. Decidieron rescindir el contrato del ruso y firmaron a pocos días de la primera carrera al danés Kevin Magnussen.

"Mucha gente no habría sido feliz si siguiéramos con Mazepin y no hubiéramos hecho lo que hicimos. Así que no fue una decisión fácil, pero fue algo claro lo que debíamos hacer, porque por mucho que las personas implicadas no hicieran nada malo, era por el equipo", confesó Steiner a 'Racer'.

El italiano añadió que la decisión final la tomo él y que no fue nada fácil: "Era cuestión de cómo hacerlo sin herir a nadie y causando el menor daño posible", concluyó.