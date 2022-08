Muchos pilotos actuales hacen exhibiciones con coches clásicos de su marca. En Mónaco, Charles Leclerc condujo el histórico Ferrari de Niki Lauda y tuvo un accidente con él. Carlos Sainz, que no quiere que le suceda lo mismo, ha confesado el motivo por el que no se monta coches clásicos.

"Tuve la oportunidad de probar un Ferrari del pasado hace unos meses y eso siempre te da una visión de cómo era el deporte entonces. Pero estoy indeciso: ¿por qué te arriesgarías? En este momento tengo la oportunidad de ser campeón del mundo con Ferrari. ¿Por qué asumiría el riesgo de pilotar un coche clásico y estar en una situación como Charles?", confesó el madrileño a 'Motorsport Week'.

Además, Sainz comentó que aunque sea una exhibición, pilotaría ese coche al máximo: "Si me subo a un coche, voy a apretar al máximo. No sé subirme a un coche y poner el codo fuera para pilotar tranquilamente. Solo me puedo subir y sentir cómo van esos coches. Por ello, voy a apretar y cuando aprietas, ese tipo de cosas pueden suceder", admitió el piloto español sobre correr con F1 clásicos.

Eso sí, el piloto de Ferrari no cierra completamente la puerta a participar en estos eventos: "Al mismo tiempo te preguntas, ¿cuándo será la próxima vez que tengas la oportunidad de pilotar este tipo de coches?, concluyó el madrileño.