Primera carrera... y doblete de Ferrari. Charles Leclerc y Carlos Sainz firmaron el primer y el segundo puesto en el GP de Bahrein, y el madrileño, en su segundo año en la 'Scuderia', ha lanzado un aviso que debe preocupar a sus rivales y que tiene a los 'tifosi' ya pensando en algo muy grande en este Mundial de Fórmula 1.

"Estamos de vuelta. Estamos donde debimos estar estos años. Ahora, con trabajo duro, estamos aquí", afirmó Carlos en la ceremonia del podio.

Porque Sainz ha mandado un mensaje claro: "Empezar el año con un doblete demuestra todo el esfuerzo que hemos hecho. Cabeza abajo, callados, trabajando..."

"Y ahora, en la primera oportunidad para demostrar todo nuestro potencial, hemos logrado un doblete" sigue Sainz.

El madrileño, eso sí, reconoce que no ha estado del todo bien: "Quizá suene raro pero ha sido mi fin de semana más complicado en Ferrari".

"Me faltaba ritmo. No sé cómo tratar los neumáticos y miraba más hacia atrás que hacia adelante. Me toca aprender, y en cuanto encuentre esas dificultades voy a luchar por la victoria", relata el piloto madrileño.

Y es que Sainz estaba algo... serio en el podio: "¿Sí? ¿Se me vio así? Bueno... mira que intenté no estarlo, pero soy un tío competitivo y a todos les gusta ganar".

"Me habría gustado ganar a mí, pero es un día tan grande y tan bueno que no es para estar así. Ahora me iré a la cama y en estos días pensaré en Yeda y en dónde tengo esas dos o tres décimas para ganar. Las encontraré", sentenció en palabras en 'DAZN'.