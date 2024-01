Ya es oficial. La Fórmula 1 regresa Madrid en 2026 y lo hará al menos hasta el año 2035. Este martes se ha presentado en el Ifema, donde se celebrará la carrera, el nuevo circuito con veinte curvas y 1,5 kilómetros.

Carlos Sainz, piloto de Ferrari, ha celebrado esta noticia en sus redes sociales: "Como español y como madrileño, hoy es un día muy especial y para sentirse orgulloso".

"¡La Fórmula 1 vuelve a Madrid! Nos vemos en 2026", ha escrito el piloto español, ganador en el Gran Premio de Singapur.

Aunque no se sabe en qué escudería, Sainz estará casi con toda seguridad en el trazado de Madrid. La incógnita es Fernando Alonso, que esa temporada tendrá 45 años. Aunque el asturiano ya ha expresado que no tiene niguna intención de dejar el Gran Circo a corto plazo.

