Red Bull sabe que no pueden perder a Max Verstappen. Saben que, con el coche en peor forma de la esperada, es él quien marca las diferencias. Es el tricampeón el que pone el talento para llevar a la marca de las bebidas energéticas a no caer como están cayendo con Sergio Pérez. Con el mexicano quizá viviendo sus últimas carreras con la escudería, los austríacos no quieren que el neerlandés acabe en Mercedes.

Porque los alemanes han mejorado. Porque no han dejado ni parado de tantear al piloto de Red Bull, con contrato hasta 2028, para que sea él quien ocupe el puesto de Lewis Hamilton una vez el inglés marche a Ferrari. Campeón por campeón, y como si nada hubiera pasado en la escudería de la estrella.

Red Bull actúa

Ante eso, y viendo que las diferencias entre los equipos se han reducido notablemente, Red Bull ha pasado a la acción. Saben lo que quiere Verstappen. Saben, además, que no han sido tiempos fáciles por todo el caso Christian Horner. Y saben, para terminar, que hay alguien capaz de hacer que Max ponga fin, o prolongue, su estancia en Milton Keynes.

Y ese es Helmut Marko, el veterano asesor del equipo. Si él se va, Verstappen puede irse. Puede rescindir su contrato. Puede hacerlo tras firmar una cláusula que se añadió en su contrato sin que Horner fuera consciente de ello. Así pues, y tal y como informa 'Motorsport', han tenido que actuar.

Tal y como cuentan, Red Bull se ha asegurado de que Helmut Marko cumple hasta el último de sus días de contrato. Ha firmado, y estará en la marca al menos hasta 2026.

En ese sentido, se ha negociado también que si Marko no tiene más remedio que dejar el equipo, por motivos de salud, no se podría activar la cláusula que Verstappen tiene con Red Bull.

Ahora en Mercedes ya saben que va a ser que no. Que no van a poder sacar a Verstappen de Red Bull y que van a tener que poner su mirada en otros pilotos. Antonelli, por ejemplo... o Carlos Sainz.