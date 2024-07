Sin ni siquiera darle la oportunidad a Carlos Sainz de demostrar su valía con el SF-24 esta presente temporada, Ferrari anunció el fichaje de Lewis Hamilton antes de arrancar el Mundial.

Sin embargo, y a pesar de que se perdió el Gran Premio de Arabia Saudí por apendicitis, el '55' está a solo cuatro puntos de Charles Leclerc en la general.

Es por ello que Damon Hill, campeón del mundo en 1996, ha criticado la decisión de Ferrari en declaraciones a 'F1 Nation'.

"Para mí es un misterio el porqué Carlos parece ser capaz de luchar para salir de situaciones difíciles y hacer más con las herramientas que tiene a su disposición que Charles, que es quien se queda", ha explicado.

No solo señala al monegasco, sino también al equipo: "No entiendo lo que está pasando en Ferrari. Y Leclerc tampoco está recibiendo el apoyo adecuado del equipo en términos de estrategia. Parece un poco confuso y no entiendo por qué".

"En cambio, Carlos parece estar tomando el control de la situación. Se impone y dice: 'Así es como lo hago'. Tal vez eso les da más confianza a los estrategas, que no tienen con Charles", ha zanjado.