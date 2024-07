La renovación de Sergio Pérez está dando mucho de qué hablar en la F1. Más que la renovación, la prisa por la renovación de un piloto que está a años luz de su compañero de equipo y que está poniendo en problemas algo a priori sencillo. Porque Max Verstappen es Max Verstapen, pero en Red Bull ya temen por un título de constructores que si el azteca no puntúa está en riesgo.

Christian Horner, jefe de Red Bull, ha desvelado una conversación con el mexicano. En palabras que recogen en 'Caranddriver' el mandamás de los de las bebidas energéticas reconoce que ve a Checo "aturdido".

"Me senté con él en la cocina de mi casa y le pregunté que si pasaba algo. Me dijo que no", cuenta Horner.

"De manera anticipada..."

Y prosigue: "Creo que le estoy dando demasiadas vueltas a todo, pero todos queremos que Sergio muestre ese potencial de las cuatro o cinco primeras carreras".

"Sabemos que puede, y por eso le renovamos. Por eso, de manera anticipada, le dimos la opción para 2025 con la idea de asentarlo", afirma.

Pero no ha salido bien: "En estas últimas carreras la verdad es que ha estado un poco aturdido".

"Lo necesitamos... desesperadamente"

"El equipo trabaja duro para apoyarle y para que encuentre su forma. Lo necesitamos. Desesperadamente", sentencia.

De momento, Pérez no está dando lo que de él se espera en el Mundial. El mexicano es sexto con 118 puntos con apenas siete y ocho puntos sobre Russell y Hamilton. Verstappen, líder con 255.