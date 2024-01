Lando Norris y Oscar Piastri ya tienen nueva máquina. McLaren ha presentado por sorpresa los nuevos colores de su coche para la próxima temporada de Fórmula 1. El tradicional naranja se verá acompañado del negro.

Andrea Stella, jefe de McLaren, ha desvelado algunos de los trabajos que ha llevado a cabo el equipo durante todo el invierno: "Tendremos que demostrarlo una vez que pongamos el coche en pista, pero cuando se trata del desarrollo en el túnel de viento o el desarrollo CFD, vemos que el avance que establecimos el año pasado, que llevó al desarrollo de Austria y luego al de Singapur".

"Vimos que el año pasado tuvimos un periodo de estancamiento y necesitábamos cambiar, desde un punto de vista conceptual, la dirección para poder recuperar ese impulso en términos de desarrollo", detalla el jefe de Norris y Piastri.

Cree que 2024 no tendrá nada que ver con lo visto en el pasado: "Vemos que los conceptos que habíamos establecido en el coche del año pasado tenían mucho más que ofrecer, sólo en ganancias incrementales que se pueden aprovechar. Así que un escenario completamente diferente".

"En segundo plano, ya estamos empezando a trabajar en otros desarrollos que esperamos introducir relativamente pronto en la temporada, y que también parecen bastante interesantes", detalla.

Papaya 'n' proud. 🧡 The livery we'll be running in the 2024 @F1 season. #WhateverItTakes pic.twitter.com/FSWVXTt77E