Son seis victorias en ocho carreras. Las números de Max Verstappen están cerca de batir todos los récords posibles en la competición. Sólo Checo Pérez, su compañero en Red Bull, le ha podido arrebatar dos triunfos. Y eso está provocando críticas entre los aficionados, que piden más igualdad.

Incluso Verstappen se aburre con esta Fórmula 1: "Entiendo que la gente se aburra, yo también quiero una buena competencia". Lo ha dicho en declaraciones al medio digital 'Race Fans'.

"Entiendo, por supuesto, que la gente se aburre un poco si solo domina un equipo. Lo hemos visto también en Mercedes, Ferrari y Red Bull en el pasado", dice el bicampeón, que busca el tercero en esta temporada 2023.

Y avisa qué ocurriría si sufriera algún problema mecánico: "Espero que más equipos puedan unirse, al menos incluso si tienes un pequeño problema o lo que sea, o no si no tienes el set up completamente al 100%, que entonces haya otro equipo para ganar".

El aviso de Eddie Jordan

Eddie Jordan, leyenda de la Fórmula 1, no está nada contento por cómo está transcurriendo el mundial. Precisamente lo que comenta Max. "No me han gustado las dos últimas carreras, tengo que reconocerlo. Me muero de aburrimiento...", ha dicho a 'Planet F1'.

En Canadá los rivales de Verstappen estuvieron más cerca. A nueve segundos el Aston Martin de Fernando Alonso , a quien le frenó problemas de combustible. Quizá en Austria, si todo sale bien, el AMR23 pueda estar luchando de tú a tú contra el Red Bull por la victoria número 33.