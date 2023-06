Son seis las victorias que acumula Max Verstappen en las ocho primeras carreras de la temporada de Fórmula 1. Un dominio aplastante que podría terminar con su tercer título mundial consecutivo incluso después de las vacaciones de verano. Porque nadie parece poder toser al neerlandés.

Una temporada en la que se han multiplicado las críticas por la poca emoción que tienen algunas carreras. En el Gran Premio de Canadá Fernando Alonso se quedó a nueve segundos, la menor distancia de la temporada.

Eddie Jordan, leyenda de la Fórmula 1, no está nada contento por cómo está transcurriendo el mundial. "No me han gustado las dos últimas carreras, tengo que reconocerlo. Me muero de aburrimiento", ha dicho en declaraciones a 'Planet F1'.

"Es demasiado bueno. Lo está convirtiendo aburrido, incluso más que en la era de Michael Schumacher...", ha expresado.

Precisamente comparándolo con el alemán, cree que Max podría superarle. "Se va a convertir en el piloto más grande de todos los tiempos", apuesta.

Ventaja de 69 puntos

Max tiene 195 puntos, Sergio Pérez cuenta con 126. Por detrás asoma Fernando Alonso, que se está acercando al mexicano: con 117 puntos está a solo nueve puntos.

Y si el mundial de pilotos aburre a Jordan, mejor que no mire el de constructores. Red Bull no tiene rival. Suma 321 puntos (han ganado todas las carreras del año) y segundo es Mercedes, con 167.