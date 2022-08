¿Peligra la figura de Mattia Binotto como jefe de Ferrari? Él mismo ha salido al paso de estos rumores después del desastre (uno más) en el Gran Premio de Hungría, en el que llegaban con el objetivo de hacer doblete y se marcharon con un cuarto y sexto puesto.

La estrategia fue terrible. Y las críticas, feroces. Ralf Schumacher, expiloto de la F1, afirmó este lunes que no sería ninguna sorpresa ver a Binotto despedido de Ferrari en este parón de verano.

Pero el propio Binotto ha reaccionado. Ha dejado claro que no habrá cambios en el equipo: "En el muro de carrera no hay nada que cambiar. Creo que otros equipos se equivocan".

"Durante 10 años mantienen el mismo muro y luego ganan el título mundial con la misma gente. No veo por qué Ferrari tiene que cambiar el muro por cada error", dice el dirigente italiano en declaraciones a 'Motorsport'.

"El enfoque no es cambiar, sino añadir. Entender lo que no funciona, corregirlo. Digo añadir para tratar de mejorar. Tenemos una base fuerte, chicos que muestran mentalidad, determinación y capacidad. Obviamente, todavía tenemos que crecer para hacerlo aún mejor", ha afirmado Binotto.

Califica la carrera de Hungría como "un paso en falso": "Tal y como habíamos visto las últimas carreras, sabíamos que teníamos un paquete competitivo y los demás no aparecieron en Hungría con grandes cambios. Así que este es el primer paso en falso de la temporada".

"Lo que no funcionó, sinceramente, no lo sé. No sé si era sólo una cuestión de temperatura, un cambio de set-up.... No lo sé. Sinceramente, no lo sé", incide.

Ferrari trabajará esta semana antes del parón de vacaciones. Mucho hay que entender de lo que ocurrió en Hungría: "Tenemos una semana para trabajar en ello y entenderlo antes de las vacaciones de verano. Entonces podremos empezar de nuevo en Bélgica sin problemas".